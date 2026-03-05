Aldeguer tenterà il rientro in Brasile dopo l' infortunio al femore

Fermin Aldeguer si prepara a tornare in Brasile dopo aver subito un infortunio al femore durante un allenamento. Il pilota sta seguendo un percorso di recupero intenso con l'obiettivo di riprendere l’attività il prima possibile. Al momento, il suo staff monitora attentamente le condizioni e le evoluzioni del processo di guarigione.

In seguito a un grave incidente durante un allenamento, Fermin Aldeguer sta affrontando un percorso di recupero focalizzato a tornare in pista nel minor tempo possibile. Il presente resoconto riassume lo stato attuale, le tappe della riabilitazione e le prospettive per la partecipazione al Gran Premio del Brasile, previsto nel calendario della MotoGP. All’8 gennaio, allenandosi su una moto stradale presso l’Aspar Circuit di Guadassuar, Aldeguer è inciampato e ha riportato una frattura della diafisi del femore sinistro. L’intervento chirurgico è stato eseguito a Barcellona nel giorno successivo, seguito da un periodo di osservazione in ospedale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

