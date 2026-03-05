Alcuni guasti rallentano i treni a Milano e nel Milanese | ritardi e cancellazioni

Giovedì mattina i treni Trenord nel Milanese hanno subito ritardi e cancellazioni a causa di due guasti che hanno interessato le linee ferroviarie della zona. La circolazione è stata temporaneamente rallentata, creando disagi per i pendolari che si sono trovati a dover fare i conti con i disservizi. La circolazione ferroviaria è rimasta compromessa fino alla risoluzione dei problemi.

Giovedì mattina la circolazione ferroviaria nel Milanese è stata rallentata da un paio di guasti che hanno coinvolto le linee Trenord. In particolare un guasto nella stazione di Locate Triulzi ha rallentato diverse linee, con ritardi sui treni anche di 30 minuti.

