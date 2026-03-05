Albino due incidenti in dieci minuti | almeno sei feriti sul posto l’elisoccorso

A Albino, in pochi minuti, due incidenti hanno coinvolto diversi veicoli, provocando almeno sei feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elicottero, mentre le autorità sono impegnate a gestire le conseguenze di quanto accaduto. La situazione ha provocato rallentamenti e congestioni lungo le strade della Valle Seriana, creando disagi significativi per gli automobilisti.

Albino. Ennesima giornata complicata per la viabilità in Valle Seriana, dove due incidenti a breve distanza l’uno dall’altro stanno causando pesanti disagi al traffico. L’allarme è scattato giovedì pomeriggio (5 marzo) intorno alle 15.30 lungo la Statale della Val Seriana. Il primo incidente si è verificato nella galleria del Dosso e ha coinvolto più veicoli: un furgone che si è ribaltato dopo l’impatto, una bisarca che trasportava auto e un’automobile. Inizialmente i soccorsi sono scattati in codice rosso, quello di massima gravità. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di emergenza: ambulanze, l’elisoccorso, i carabinieri della compagnia di Clusone e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

