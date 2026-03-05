Alberto Pol festeggia 100 presenze in A2 nell' ottava giornata di ritorno

Alberto Pol ha raggiunto le 100 presenze in Serie A2 Credem Banca durante l'ottava giornata di ritorno del campionato. La sua carriera in questa categoria si estende nel tempo e conta un numero considerevole di partite giocate. La partita di questa giornata ha segnato un traguardo importante per il giocatore, che ha partecipato attivamente alla sfida.

Le recenti sfide della serie A2 Credem Banca hanno messo in evidenza alcune performance di spicco, con protagonisti attivi in diverse fasi del gioco e raggiungimenti importanti per vari atleti e squadre. Tra le partite più intense e i record individuali, emergono dati significativi che testimoniano la qualità e la competitività del campionato. Nell'ottava giornata, la prestazione più incisiva è stata quella di Arinze Kelvin Nwachukwu, che ha totalizzato 27 punti nella sconfitta interna contro Campi Reali Cantù. Seppur la squadra di Catania abbia conosciuto il ko, l'opposto etneo si è affermato come il giocatore più prolifico del turno, con un'eccezionale prova di 24 attacchi punti.

