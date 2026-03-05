Alba Dorata confermate le condanne dei membri dell’organizzazione criminale I dettagli

La Corte d’appello di Atene ha confermato all’unanimità le condanne di 42 membri del partito greco Alba Dorata. La decisione riguarda le sentenze già emesse nei confronti di questi individui, coinvolti in un procedimento giudiziario che ha portato alla conferma delle pene precedentemente stabilite. La vicenda si inserisce in un procedimento legale che ha coinvolto l’organizzazione e i suoi rappresentanti.

La Corte d'appello di Atene ha confermato all'unanimità le condanne di ben 42 membri del partito greco Alba Dorata. L'esito della condanna è da ricondurre alla partecipazione attiva di questi ultimi a un partito che formalmente è stato riconosciuto come organizzazione criminale. Oltre i membri, la Corte ha confermato la condanna anche dell'ex deputato europeo Yiannis Lagos, il fondatore Nikolaos Michaloliakos, lo stesso che qualche mese prima aveva ottenuto il permesso di scontare il resto della sua condanna ai domiciliari, e altri cinque ex dirigenti. Per uno dei militanti più feroci del partito, Giorgos Roupakias, è stata confermata la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Pavlos Fyssas avvenuto nel 2013.