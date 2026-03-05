Al via la stagione di Formula 1 tutta in diretta all' Auditorium di Maranello

La stagione di Formula 1 è iniziata e le gare vengono trasmesse in diretta dall'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello. L'edificio ospita nuovamente le proiezioni dei Gran Premi, che sono accessibili al pubblico. L'evento si svolge regolarmente e permette agli appassionati di seguire le gare in un ambiente dedicato. La programmazione comprende le principali tappe del campionato.

L'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospita anche quest'anno le proiezioni dei Gran Premi di Formula 1. Un'occasione per vivere insieme le emozioni delle gare in diretta del Campionato Mondiale 2026, ventiquattro sfide internazionali in programma tra marzo e dicembre. L'iniziativa consente, come ormai tradizione, di riunire appassionati di ogni età in una cornice suggestiva, creata appositamente per godersi il rombo dei motori e le strategie di gara, condividendo gioie e tensioni di ogni sorpasso e pit stop. Primo appuntamento domenica 8 marzo alle ore 5 del mattino con il Gran Premio d'Australia sul Circuito Albert Park di Melbourne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: I Serial Singers con un concerto gospel all'Auditorium di Maranello Formula 1 e MotoGP in esclusiva: tutta la velocità è in diretta su NOWSorpassi impossibili , staccate al limite , ruota a ruota fino all'ultimo metro: la Formula 1 e la MotoGP sono lo sport più adrenalinico del mondo ,... Aggiornamenti e notizie su Al via la stagione di Formula 1 tutta.... Discussioni sull' argomento Auditorium Enzo Ferrari: tre appuntamenti di teatro dialettale; Maranello alza il sipario, tre martedì di risate in dialetto all’Auditorium Enzo Ferrari; Biglia in tour - MEI. 8 marzo a Maranello Le iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna 2026 Mercoledì 11 marzo ore 21 Auditorium Enzo Ferrari , ` Racconti e musica dall’altra America Spettacolo di narrazio - facebook.com facebook