Al Teatro Akropolis Pathosmell di Paola Bianchi tra danza e ricerca olfattiva

Al Teatro Akropolis si è tenuta una performance intitolata “Pathosmell”, creata da Paola Bianchi. Lo spettacolo combina danza e ricerca olfattiva, offrendo un'esplorazione sensoriale che unisce movimento e memoria. La rappresentazione è il risultato di un percorso di residenza artistica, portando in scena uno studio che integra elementi tattili e olfattivi nel linguaggio coreografico.

Una performance di danza che esplora la relazione tra olfatto, memoria e movimento, presentata in forma di studio al termine della residenza artistica. "Controscena" prosegue fino a martedì 19 maggio 2026 con appuntamenti di teatro performativo, teatro di figura, danza e concerti di musica contemporanea a cura della Giovine Orchestra Genovese. Venerdì 6 marzo 2026 (ore 20.30) prosegue la rassegna "Controscena" con "pathosmells", progetto di Paola Bianchi, in programma a Teatro Akropolis e presentato in forma di studio al termine della residenza artistica svolta negli spazi del teatro di via Mario Boeddu, a Sestri Ponente.