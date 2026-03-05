Al Bergamo Film Meeting tutta la magia di uno schermo di spilli

Dal 7 al 15 marzo si svolge a Bergamo la 44esima edizione del Bergamo Film Meeting, una rassegna cinematografica che presenta una vasta selezione di film italiani e internazionali. Durante l’evento viene dedicato uno spazio particolare alla pinscreen, una tecnica artistica utilizzata nel cinema di animazione. La manifestazione si tiene in vari luoghi della città e coinvolge registi, artisti e pubblico.

Un uomo sta suonando il pianoforte in una stanza, concentrato. Quando la porta si apre all'improvviso, l'uomo si interrompe, si alza e si affaccia all'esterno. Non c'è nessuno, solo decine di minuscoli spilli che iniziano a muoversi in modo frenetico davanti a lui. Da questi movimenti, a poco a poco, nasce l'universo. Il nostro protagonista assiste incredulo all'eruttare dei vulcani, allo sbocciare dei fiori, alla comparsa dell'umanità. Vediamo un cuore che pulsa, un gruppo di case, una strada. Infine, le bombe, che una dopo l'altra vanno a distruggere gli edifici. A creare, demolire e poi creare una volta ancora il mondo sono sempre loro, questi spilli impegnati in una danza disordinata, metafora delle particelle che formano la realtà.