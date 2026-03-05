Aiuti ai Paesi del Golfo nessun ingresso in guerra Meloni e la posizione italiana sull’Iran

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia invierà aiuti ai Paesi del Golfo, chiarendo che non ci sarà un coinvolgimento in conflitti armati. La premier ha comunicato questa decisione durante un intervento radiofonico su Rtl 102, specificando la posizione del governo italiano in relazione alla situazione in Iran. La dichiarazione si concentra sulla volontà di supporto senza entrare in guerra.

“Manderemo aiuti ai Paesi del Golfo”. Giorgia Meloni lo dice a chiare lettere intervenendo in radio, a Rtl 102.5, per ragionare sulla crisi in Medioriente e rassicurare i Paesi coinvolti. Primo punto: l’Italia non è in guerra e non intende entrarci in un frangente in cui “la crisi sempre più evidente del diritto internazionale sta generando un mondo sempre più governato dal caos”. Precisa sull’uso delle basi, richiesta che al momento non è giunta a Roma da Washington, ma “se ne arrivassero la competenza sarebbe del governo, dobbiamo deciderlo con il parlamento”. I rientri e la sicurezza interna. È chiaro, aggiunge, che dall’escalation in Iran ci saranno “conseguenze imprevedibili”, ma al momento la priorità per il governo è mettere in sicurezza gli italiani in Iran, dando assistenza a chi è rimasto bloccato. 🔗 Leggi su Formiche.net

