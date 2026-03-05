airdrop su android quick share supporto in arrivo entro questo mese secondo oppo

OPPO ha annunciato che entro questo mese sarà disponibile un supporto per la condivisione rapida di file su dispositivi Android, simile ad AirDrop. La funzione, chiamata Quick Share, sarà integrata sui modelli Find X9, offrendo un sistema di condivisione più immediato tra dispositivi. La novità rappresenta un passo avanti nello sviluppo di strumenti per la condivisione cross-platform.

un’anticipazione significativa nell’ambito della condivisione file cross-platform sta per diventare realtà: OPPO annuncia l’arrivo di una funzione di condivisione rapida su android simile ad airDrop, integrata sui modelli find x9. l’aggiornamento, sviluppato in collaborazione stretta con mediaTek e google, promette trasferimenti veloci e sicuri tra dispositivi OPPO e strutture iOS, iPadOS e macOS, senza necessità di applicazioni di terze parti. il rollout è previsto entro marzo, con un’apertura ulteriore alle interoperabilità tra ecosystem differenti, dentro una cornice di aggiornamento software mirato. la presentazione ufficiale conferma l’estensione di android quick share ai dispositivi OPPO della serie find x9, in sinergia con mediaTek e google. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

OPPO ha comunicato che la funzione Quick Share presente sui dispositivi della Find X9 series diventerà interoperabile con i dispositivi Apple (iOS,...

un aggiornamento strategico amplia la connettività tra Android e iOS: google estende la compatibilità di quick share con airdrop alla linea pixel 9.

