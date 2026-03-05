Aiper experts duo con intelligenza artificiale | la soluzione più vicina a una piscina autopulente

Un nuovo sistema per la pulizia delle piscine combina due robot: uno subacqueo e uno di superficie, entrambi progettati per automatizzare la manutenzione. Il duo, chiamato Aiper Experts Duo, utilizza l’intelligenza artificiale per gestire in modo più efficiente le operazioni di pulizia. I due robot lavorano insieme per mantenere l'acqua pulita senza intervento diretto.

Il sistema Aiper Experts Duo propone una gestione automatizzata della piscina tramite una coppia di robot specializzati: Scuba V3 sottoacqua e EcoSurfer S2 di superficie. Questo accoppiamento consente di mantenere costantemente pulita l’area senza interventi manuali, offrendo una soluzione all-in-one capace di coprire pavimenti, pareti, bordi e zone circostanti. Il sistema operante è completamente autonomo, consentendo di godere della piscina senza preoccuparsi della pulizia. Grazie all’integrazione di due robot, il processo di manutenzione resta costante e affidabile durante tutto l’anno, con funzione di monitoraggio continua integrata nell’app. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

