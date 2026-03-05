AI MedFormer del Cmcc cambia le previsioni meteo | prevede cicloni fino a 9 giorni prima

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale chiamato MedFormer, sviluppato dal Cmcc, riesce a prevedere i cicloni fino a nove giorni prima che si verifichino. Questo strumento rivoluziona le previsioni meteorologiche, offrendo dati più precisi su perturbazioni marine ed eventi estremi. La tecnologia rappresenta un passo avanti nella capacità di anticipare fenomeni climatici intensi nel Mediterraneo, regione particolarmente esposta ai cambiamenti climatici.

In un Mediterraneo sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, la capacità di prevedere con precisione perturbazioni marine ed eventi estremi non è solo una questione scientifica, ma un fattore economico e strategico. È in questo contesto che l’intelligenza artificiale sviluppata dal Cmcc, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, sta ridefinendo il modo in cui vengono analizzate e anticipate le dinamiche del Mare Nostrum. Perché è importante monitorare la temperatura del Mediterraneo. Il Mediterraneo è un’area particolarmente vulnerabile: oltre il 20% del commercio alimentare transita lungo le sue rotte e più del 70% delle infrastrutture logistiche costiere dell’Europa meridionale si concentra lungo le sue coste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

