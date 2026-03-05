agroalimentare tisoaccademia ic | bene l’indagine antitrust tutelare consumatori

L’Accademia Iniziativa Comune ha commentato l’avvio di un’indagine antitrust sulla Grande distribuzione organizzata nel settore agroalimentare, sottolineando l’interesse per la tutela dei consumatori. La decisione dell’Autorità di avviare questa analisi si inserisce in un momento in cui i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati significativamente, attirando l’attenzione di diverse parti coinvolte nel comparto.

“Accademia Iniziativa Comune segue con grande attenzione la recente scelta dell’Antitrust di avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo della Grande distribuzione organizzata (Gdo) all’interno della filiera agroalimentare, in un contesto segnato dai forti aumenti dei prezzi dei beni alimentari. Negli ultimi cinque anni, infatti, i rincari avrebbero raggiunto livelli pari al 25%, un dato preoccupante che pesa in modo significativo sul bilancio delle famiglie italiane senza però tradursi in un reale beneficio per gli agricoltori. Parliamo di una situazione allarmante - evidenzia la portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune, Carmela Tiso - che colpisce direttamente il potere d’acquisto dei consumatori e mette in luce un evidente squilibrio lungo la filiera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

