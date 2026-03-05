Agguato ai tifosi udinesi | il questore di Lecce mette fuori gioco sei ultras del Taranto

Il questore di Lecce ha emesso sei provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras del Taranto, uno dei quali per dieci anni. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di disordini provocati dai tifosi tarantini il 8 ottobre, durante un tentativo di scontro con i tifosi dell’Udinese. L’azione si inserisce in un’operazione per contrastare comportamenti violenti tra gli spettatori.

Lo scorso 8 febbraio, bloccata la statale 613 e assalto alle forze dell'ordine. Sanzioni record per i recidivi, fino a dieci anni di Daspo per un 23enne. I tifosi jonici si stavano recando verso Ugento ECCE – Sei Daspo, uno dei quali addirittura della durata di dieci anni. È la stangata del questore di Lecce, Giampietro Lionetti, a carico di ultras tarantini, rei di aver provocato gravi disordini, nel tentativo di ingaggiare una battaglia con quelli udinesi che lo scorso 8 ottobre si stavano recando verso Lecce per la gara di Serie A in programma al "Via del Mare". I fatti si sono consumati all'altezza della stazione di servizio Q8, sulla strada statale 613, nei pressi di Squinzano.