Agguato ai tifosi udinesi | il questore di Lecce mette fuori gioco sei ultras del Taranto

5 mar 2026

Il questore di Lecce ha emesso sei provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras del Taranto, uno dei quali per dieci anni. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di disordini provocati dai tifosi tarantini il 8 ottobre, durante un tentativo di scontro con i tifosi dell’Udinese. L’azione si inserisce in un’operazione per contrastare comportamenti violenti tra gli spettatori.

Lo scorso 8 febbraio, bloccata la statale 613 e assalto alle forze dell'ordine. Sanzioni record per i recidivi, fino a dieci anni di Daspo per un 23enne. I tifosi jonici si stavano recando verso Ugento ECCE – Sei Daspo, uno dei quali addirittura della durata di dieci anni. È la stangata del questore di Lecce, Giampietro Lionetti, a carico di ultras tarantini, rei di aver provocato gravi disordini, nel tentativo di ingaggiare una battaglia con quelli udinesi che lo scorso 8 ottobre si stavano recando verso Lecce per la gara di Serie A in programma al “Via del Mare”. I fatti si sono consumati all’altezza della stazione di servizio Q8, sulla strada statale 613, nei pressi di Squinzano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Incidenti dopo Taranto-Acquaviva: daspo per cinque tifosi ionici QuestoreDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha emesso il provvedimento del DA.

