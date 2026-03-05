Agguato ai tifosi Only Wolves | la Scandone condanna l’episodio

La Scandone Avellino ha condannato fermamente l'episodio avvenuto al termine della partita disputata al Pala Piccolo di Caserta tra Step Back Caiazzo e la propria squadra. L'episodio coinvolge alcuni tifosi appartenenti al gruppo “Only Wolves” e si è verificato subito dopo la conclusione della gara. La società ha espresso la propria condanna per quanto accaduto e si è dissociata dall'episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Scandone Avellino esprime la più ferma e totale condanna per il vile episodio verificatosi al termine della gara disputata al Pala Piccolo di Caserta tra la S tep Back Caiazzo e la Scandone Avellino. Alcuni facinorosi locali hanno teso un agguato ai tifosi del gruppo organizzato biancoverde " Only Wolves ", che sono stati aggrediti e feriti mentre lasciavano l'impianto sportivo dopo aver sostenuto la propria squadra. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport, del basket e della sana passione sportiva. La società esprime la propria massima vicinanza e solidarietà ai tifosi degli "Only Wolves", augurando ai feriti una pronta guarigione e ringraziandoli per il sostegno costante e appassionato dimostrato alla squadra.