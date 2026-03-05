Agguato ai tifosi della Scandone Avellino all' esterno del PalaPiccolo

Mercoledì sera, nei pressi del PalaPiccolo a Caserta, un gruppo di tifosi della Scandone Avellino è stato vittima di un'aggressione mentre si trovava all'esterno del palazzetto. La lite è avvenuta dopo la partita di basket di Serie B tra la squadra irpina e la Step Beck Caiazzo, conclusa con la vittoria degli ospiti per 61-41. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell'episodio.

Alcuni ultrà costretti alle cure in ospedale. La denuncia dei supporters: "La violenza gratuita non è sport" Tifosi della Scandone Avellino aggrediti a Caserta. E' accaduto nella serata di mercoledì nei pressi del PalaPiccolo dove si è disputata la gara di B2 tra la squadra irpina e la Step Beck Caiazzo, finita con la vittoria degli ospiti per 61-41. A denunciare l'accaduto è una nota della tifoseria di Avellino. "Dopo aver sostenuto per tutta la partita la nostra maglia e i nostri colori e senza aver mai mancato di rispetto a nessuno, mentre lasciavamo il palazzetto alcuni membri del nostro gruppo sono stati aggrediti in maniera vile alle spalle da soggetti nascosti nell'ombra.

