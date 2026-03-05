Agguato agli udinesi | il questore di Lecce mette fuori gioco sei ultras del Taranto

Il questore di Lecce ha emesso sei provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras del Taranto, tra cui uno di dieci anni, per aver causato disordini in occasione di un episodio avvenuto l’8 ottobre. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di comportamenti violenti e tentativi di ingaggiare uno scontro con tifosi dell’Udinese, coinvolti in una situazione di tensione durante un evento sportivo.

Lo scorso 8 febbraio, bloccata la statale 613 e assalto alle forze dell'ordine. Sanzioni record per i recidivi, fino a dieci anni di Daspo per un 23enne. I tifosi jonici si stavano recando verso Ugento ECCE – Sei Daspo, uno dei quali addirittura della durata di dieci anni. È la stangata del questore di Lecce, Giampietro Lionetti, a carico di ultras tarantini, rei di aver provocato gravi disordini, nel tentativo di ingaggiare una battaglia con quelli udinesi che lo scorso 8 ottobre si stavano recando verso Lecce per la gara di Serie A in programma al "Via del Mare". I fatti si sono consumati all'altezza della stazione di servizio Q8, sulla strada statale 613, nei pressi di Squinzano.