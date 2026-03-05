Aggressione in un’officina picchiato un meccanico

Un uomo ha aggredito un meccanico in un’officina, colpendolo con violenza. Dopo aver colpito il lavoratore, si è scagliato anche contro gli agenti intervenuti sul posto. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di bloccare l’aggressore. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Ad agire un uomo di 43 anni che ha preso a pugni un 50enne e poi si è scagliato contro gli agenti ad Anzio. Arrestato Momenti di panico in un’officina dove si è presentato un uomo che ha picchiato un meccanico prima di scagliarsi anche contro gli agenti interventi. I fatti sono avvenuti in via Lombardia ad Anzio dove è stato arrestato un uomo di 43 anni. Secondo quanto riporta RomaToday, l’aggressione c'è stata in pieno giorno. Per motivi ancora in fase di accertamento, il 43enne si è presentato nell’officina e in preda all’ira ha picchiato un 50enne, colpito con dei pugni. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

