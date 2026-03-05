Nel 2023, tre persone sono state arrestate tra Sezze e Roccagorga in relazione a un episodio di aggressione e sequestro. I Carabinieri delle Stazioni coinvolte hanno portato a termine le operazioni di polizia, che hanno portato all'arresto dei sospettati. L'indagine riguarda fatti accaduti circa due anni fa, e l'intervento delle forze dell'ordine si è concluso con le misure cautelari.

Eseguiti tre arresti tra Latina e Sezze per una violenta aggressione avvenuta a Roccagorga nel 2023. Condanne fino a 8 anni per tentato omicidio e sequestro di persona In carcere sono finiti una ragazza di 21 anni domiciliata a Latina, un giovane di 25 anni e un cittadino romeno di 26 anni residenti a Sezze, tutti già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto disposto dal provvedimento esecutivo, la 21enne e il 25enne dovranno scontare una pena di 8 anni di reclusione, mentre per il 26enne la condanna è di 7 anni, 5 mesi e 10 giorni. I tre sono stati ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio aggravato in concorso, sequestro di persona, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggressione e sequestro nel 2023: arrestate tre persone tra Sezze e Roccagorga

