Aggredito da un toro nella sua azienda agricola tragedia nel Potentino | la vittima è un 57enne

Un uomo di 57 anni è stato ucciso da un toro nella sua azienda agricola a Filiano, in provincia di Potenza. L'incidente è avvenuto mentre cercava di riportare l'animale in stalla. La vittima, un imprenditore agricolo, è stata colpita mortalmente durante il tentativo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A Filiano, in provincia di Potenza, l'imprenditore agricolo Leonardo Guglielmi è stato ucciso da un toro mentre cercava di riportarlo in stalla nella sua azienda. Inutili i soccorsi del 118, i sanitari hanno potuto solo dichiarare il decesso del 57enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Assalito da un toro: imprenditore agricolo morto nel potentino Aveva 57 anniL'articolo Assalito da un toro: imprenditore agricolo morto nel potentino Aveva 57 anni proviene da Noi Notizie. Tragedia stradale nel Potentino: muore un uomo, gravissimo il figlio di 9 anniUn incidente devastante avvenuto nel pomeriggio dell’11 dicembre, in provincia di Potenza, ha provocato la morte di un uomo di 51 anni e il ferimento... Contenuti utili per approfondire Aggredito da un toro nella sua azienda.... Aggredito da un toro a Filiano, muore agricoltore 57enne nella sua azienda agricolaSul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aggredito da un toro muore imprenditore agricoloLeonardo Guglielmi, 57 anni stava cercando di far rientrare l'animale nei recinti dell'Azienza. E' morto sul colpo ... rainews.it