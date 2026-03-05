Aggredito da un toro muore imprenditore a Potenza

Un uomo di 57 anni è deceduto a Filiano, in provincia di Potenza, dopo essere stato attaccato da un toro. La vittima, un imprenditore, è stata colpita durante un incidente avvenuto in un'area rurale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo. La zona è stata messa sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

AGI - Un uomo di 57 anni, Leonardo Guglielmi, è morto a Filiano (Potenza) dopo essere stato aggredito da un toro. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio, ma la notizia si è appresa solo oggi. L'incidente, avvenuto all'interno dell'azienda agricola del 57enne, secondo una prima ricostruzione, è accaduto mentre l'imprenditore agricolo stava facendo rientrare l'animale nella stalla. Sul posto operatori del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, e i carabinieri che indagano sull'accaduto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Aggredito da un toro, muore imprenditore a Potenza Leggi anche: Potenza, camionista muore schiacciato Potenza, 36enne partorisce all’ospedale di Lagonegro e poi muore: aperta un’inchiesta(Adnkronos) – Una donna di 36 anni, della provincia di Cosenza, è morta nell'ospedale di Lagonegro (Potenza) dopo aver partorito.