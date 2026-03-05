Una donna di Vimodrone è stata condannata per aver aggredito e sfregiato una rivale in amore utilizzando un taglierino. Durante l’attacco, la vittima ha riportato ferite sul viso, sulla pancia e sulle gambe. La donna è stata assolta dall’accusa di atti persecutori, ma è stata giudicata colpevole di aver causato lesioni alla rivale. La sentenza è stata emessa oggi in tribunale.

Vimodrone (Milano), 5 Marzo 2026 - “Mi ha colpito con un taglierino sfregiandomi il viso, la pancia e le gambe. Era una furia, non riuscivano a togliermela di dosso. Ora per uscire devo mettermi il fondotinta e non riesco più a indossare abiti corti”. Vittima nel luglio del 2023 Francesca B., di Vimodrone, allora ventenne, parte offesa nel processo al Tribunale di Monza che vedeva accusata di lesioni permanenti, porto abusivo di arma da taglio e stalking Santa Miryam Viglianisi, 23enne di Vimodrone. Ma i giudici non l'hanno condannata per lo sfregio ma solo per lesioni personali e per il coltello a 2 anni e mezzo di reclusione e l'hanno assolta dall'accusa di atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredisce e sfregia la rivale in amore, condannata la ‘bad girl’ di Vimodrone. Ma assolta dall’accusa di atti persecutori

