Aggiornamento GPS 206 tabelle titoli preferenze e scelta sedi | le ultime novità QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 6 marzo alle 14 | 30

Venerdì 6 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Craparo della Gilda, trasmesso in diretta. Fino a lunedì 16 marzo, gli interessati possono iscriversi per la prima volta o aggiornare le proprie coordinate nelle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze, con modifiche riguardanti tabelle titoli, preferenze e scelta sedi.

Temi più discussi: GPS 2026, abilitazioni per classi accorpate: una titolo di accesso e l'altra altro titolo. Chiarimenti su idoneità concorso. Il punto di Chiara Cozzetto (Anief); GPS 2026/2028, il MIM pubblica altre 20 FAQ: chiarimenti anche su certificazioni e servizio civile; Calcolo punteggio servizio GPS 2026 [TABELLA]: guida al servizio specifico e aspecifico; GPS 2026: specializzazione sostegno estero, sostituita da TFA conseguito in Italia, può essere dichiarato come ulteriore titolo?.

GPS 2026/2028, il MIM pubblica altre 20 FAQ: chiarimenti anche su certificazioni e servizio civileDopo la pubblicazione delle prime 64 faq (LEGGI LA NOTIZIA), il MIM ha reso disponibili sulla pagina dedicata alle GPS 2026/2028 ulteriori 20 faq.Si tratta di chiarimenti importanti che supportano gli ... tecnicadellascuola.it

Aggiornamento GPS 2026: la mia certificazione informatica è valida per il punteggio? Ecco come controllareIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i criteri di valutazione delle certificazioni informatiche nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). I ... orizzontescuola.it

