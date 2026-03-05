Affari tuoi Susanna fregata | Proprio bastardo caos sui titoli di coda

Durante una puntata di Affari tuoi, Susanna si è trovata coinvolta in un episodio di confusione sui titoli di coda. Dopo aver vinto circa 30 mila euro, ha commentato con entusiasmo, dicendo che la ragazza coinvolta è molto forte e che sarebbe stato un peccato se fosse andata via senza nulla. La scena ha generato un certo caos tra il pubblico e i presenti in studio.

"30k menomale dai. È troppo forte questa ragazza e mi sarebbe troppo dispiaciuto se se ne fosse andata via a mani vuote. Simpatica e, diciamolo, anche BELLA!!!!". Anche ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, almeno qualche volta tutto è bene ciò che finisce bene. Giovedì sera la protagonista è Susanna, la pacchista di Montesilvano in provincia di Pescara, accompagnata in studio dalla zia Donatella. "Alla fine è andata bene, 30k sono soldi", esultano i telespettatori su X, commentando in tempo reale la partita. E non mancano reprimende nei confronti degli autori. "Il Dottore cattivissimo stasera", "Quando mette il cambio alla fine è proprio un bastardo ", "Le conveniva accettare i 40k all'inizio".