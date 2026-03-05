Gli aeroporti di Bari e Brindisi in Puglia rafforzano la sicurezza e intensificano i controlli, senza però creare allarmismi tra i passeggeri. In questi giorni, mentre i voli aerei di grandi hub come Dubai e Doha subiscono cancellazioni frequenti a causa dei tensioni nel Medio Oriente, le autorità pugliesi assicurano attenzione massima senza eccedere in misure eccessive. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Mentre il cielo sopra il Medio Oriente resta solcato da venti di guerra e le cancellazioni dei voli a catena paralizzano i grandi hub di Dubai e Doha, gli aeroporti pugliesi rispondono all'emergenza con una strategia basata su "vigilanza silenziosa" e protocolli d'acciaio. La crisi scoppiata in Iran, che ha portato alla chiusura di numerosi spazi aerei e a un innalzamento globale dell'allerta terrorismo, riverbera inevitabilmente anche sugli scali di Bari e Brindisi, nodi strategici del Mediterraneo. A fare il punto sulla situazione è Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, che ai microfoni dell'Adnkronos lancia un messaggio di fermezza misto a prudenza, volto a rassicurare migliaia di passeggeri preoccupati dall'escalation bellica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Aeroporti, la Puglia alza la guardia: «Massima vigilanza su Bari e Brindisi, ma nessuna psicosi»

