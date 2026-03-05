Aero Alliance | oltre cinquecento candidati si presentano al Centro per l' impiego

Oltre cinquecento candidati hanno partecipato ieri al “recruiting day” presso il Centro per l’impiego di Brindisi, organizzato da Arpal Puglia in collaborazione con ManPower. L’evento si è concentrato sulle opportunità di lavoro offerte da Aero Alliance, azienda che si occupa di forniture di motori, ricambi e servizi correlati. La giornata ha visto una grande affluenza di persone interessate alle posizioni aperte.

BRINDISI - Grande partecipazione al “recruiting day” che si è svolto ieri, 4 marzo, presso il Centro per l’impiego di Brindisi, organizzato da Arpal Puglia - Ambito territoriale di Brindisi in collaborazione con ManPower per Aero Alliance, attiva nella fornitura di motori, ricambi e servizi di manutenzione per prodotti aeroderivati. L'azienda aprirà uno stabilimento a Mesagne con un investimento di 32milioni di euro. Sono stati oltre cinquecento i candidati che hanno partecipato alle selezioni per le posizioni di operatori meccanici, rispondendo all’offerta di lavoro dell’azienda. L’iniziativa rientra tra le attività di “Mare a sinistra”, la misura promossa dalla Regione Puglia che punta a favorire il rientro dei talenti pugliesi e ad attrarre in regione cittadini che vivono in altre aree d’Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

