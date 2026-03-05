Durante il fine settimana di Melbourne, l'Aston Martin ha dovuto affrontare un problema tecnico legato alle vibrazioni della power unit Honda, con alcuni piloti che hanno espresso disappunto. Adrian Newey ha criticato pubblicamente le vibrazioni del motore V6 Honda, mentre Alonso si è mostrato in disaccordo. La questione riguarda le difficoltà tecniche riscontrate sulla monoposto in gara.

Nel fine settimana di Melbourne Aston Martin è stata costretta ad affrontare una criticità legata alla power unit Honda, caratterizzata da vibrazioni che interessano più componenti della vettura e, secondo le valutazioni, potenziali effetti sui piloti. All’evento di presentazione tenutosi alle ore locali di apertura, i vertici hanno illustrato la situazione evidenziando limiti di esercizio e la necessità di identificare rapidamente l’origine del fenomeno. Durante la conferenza, è emerso che le vibrazioni originate dalla power unit sono in grado di coinvolgere non solo la batteria ma anche il telaio. Il progetto dell’auto, con una scocca in carbonio dotata di scarso smorzamento, rende difficile attenuare l’effetto; al momento non esistono soluzioni immediate per limitarne l’entità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Adrian Newey critica le vibrazioni del V6 Honda, Alonso dissente

Le vibrazioni della monoposto preoccupano in casa Aston Martin! Secondo Adrian Newey, il team potrebbe essere costretto a limitare gli stint in gara a causa dell’intensità delle vibrazioni, che stanno incidendo direttamente sulle condizioni fisiche dei piloti. - facebook.com facebook