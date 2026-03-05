Giovedì 5 marzo 2026, a Fano, si è spento Peppe Piscopo, conosciuto da molti come “Peppe della Bella Napoli”. Era il fondatore del rinomato ristorante Bella Napoli, un punto di riferimento per la città. La sua scomparsa ha colpito numerosi clienti e residenti, che lo ricordano con affetto e riconoscenza. La sua figura ha lasciato un segno importante nel tessuto commerciale e sociale locale.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 5 marzo 2026 – Per tanti fanesi era semplicemente “Peppe della Bella Napoli”. Un volto familiare, uno di quelli che negli anni diventano parte della vita quotidiana della città. Sempre tra i tavoli, sempre pronto a salutare, a scambiare due parole con i clienti, con quel modo diretto e sorridente che molti ricordano ancora oggi. È morto Giuseppe “Peppe” Piscopo, fondatore della storica pizzeria Bella Napoli, aperta a Fano nel 1981 e diventata negli anni uno dei locali più conosciuti della città. Era nato il 6 ottobre 1945 e aveva 80 anni. Lascia la moglie Maria e i figli Tiziana, Daniele ed Eleonora. L’IDEA DI BELLA NAPOLI Quella pizzeria, oggi conosciuta da tutti, nacque all’inizio degli anni Ottanta da un’idea di Peppe Piscopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Peppe Piscopo, fondatore della Bella Napoli

Morto Mimmo, Sacconago dice addio al fondatore della celebre pizzeria: “Grazie per aver impastato felicità”Busto Arsizio (Varese), 22 gennaio 2026 – La città perde uno dei suoi volti più conosciuti e amati.

Lutto nel mondo della musica: addio a Bob Weir, chi era il chitarrista e co-fondatore dei Grateful DeadBob Weir, famoso chitarrista e co-fondatore dei Grateful Dead, si è spento ieri, sabato 10 gennaio, all'età di 78 anni.

Altri aggiornamenti su Peppe Piscopo.

L’addio a Peppe Vessicchio: «È stato un papà per tutti»Di fronte alla Chiesa dei Santi Angeli Custodi di Montesacro già alle 14.30 qualcuno è venuto a dare l'ultimo saluto a Peppe Vessicchio. Sulla facciata del III Municipio un cartello lo omaggia: Ciao ... ilmessaggero.it

Funerale Peppe Vessicchio, le lacrime della figlia Alessia e l’addio a un’icona gentileOggi è il giorno dell’ultimo addio a Peppe Vessicchio, l’amato direttore d’orchesta scomparso a 69 anni per una polmonite interstiziale l’8 novembre 2025. La famiglia del Maestro ha preferito vivere l ... dilei.it