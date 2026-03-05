Addio a Giancarlo Galavotti per 30 anni corrispondente della Gazzetta da Londra

È morto a 78 anni Giancarlo Galavotti, noto come corrispondente della Gazzetta dello Sport da Londra per oltre trenta anni. Nato a Imola, ha trascorso gran parte della sua vita tra l’Italia e la Thailandia, portando con sé uno stile narrativo caratterizzato da ironia e rigore. La sua carriera giornalistica si è snodata attraverso decenni di copertura di eventi internazionali e di approfondimenti nel mondo dello sport.

È morto a Bangkok la scorsa notte Giancarlo Galavotti, storica firma della Gazzetta dello Sport, per trent'anni corrispondente da Londra per il nostro giornale. Era nato a Imola, fra pochi giorni avrebbe compiuto 79 anni. Questo coccodrillo abbiamo iniziato a scriverlo insieme. Sapevo che avrei dovuto finirlo da solo, ed eccoci qui: Giancarlo Galavotti se n'è andato uscendo dal mondo da una bella porta thailandese, la sua terza e ultima patria. Ci sentivamo, tra Bangkok e Madrid. Lui con la sua inguaribile ironia. Io intristito dal dolore per la perdita imminente e rallegrato nel vederlo allontanarsi dalla vita senza cedimenti o compromessi.