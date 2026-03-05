Acquedotto storico di Genova – Tappa nr 5 La Via dell’Acqua in piena natura | le Terre Rosse e San Siro

La quinta tappa dell’Acquedotto Storico di Genova si svolge tra le Terre Rosse e San Siro, offrendo un percorso che unisce natura e storia. Il tratto attraversa terreni caratterizzati dal colore rosso e si estende lungo il percorso dell’antico acquedotto, evidenziando le strutture e i paesaggi legati a questa parte della campagna ligure. La visita permette di scoprire un angolo di natura che si integra con testimonianze storiche.

Pronti a scoprire dove la campagna ligure sfida la città? La quinta tappa dell'Acquedotto Storico è un viaggio in natura e nella storia. Dall'Abbazia romanica di San Siro di Struppa ai misteriosi ruderi dell'Ostaja Do Castellusso, cammineremo tra calanchi di Terre Rosse e panorami mozzafiato dalla Croce di San Siro. Il gran finale? L'audace ponte-sifone sul Geirato: un capolavoro del Settecento sospeso nel vuoto che sfida la gravità.

