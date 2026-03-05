Accuse shock dal Monaldi | urla e insulti del dott Oppido in sala operatoria

Nel reparto del Monaldi si sono verificati episodi di urla e insulti da parte del dottor Oppido durante un intervento chirurgico, secondo quanto riferito. La situazione ha coinvolto anche il caso di Domenico Caliendo, portando alla luce tensioni e comportamenti discutibili in ambito ospedaliero. La vicenda ha attirato l’attenzione su possibili irregolarità nelle dinamiche interne della struttura.

"> Emergenza nel settore sanitario: il caso Domenico Caliendo. Il giorno dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il legale della famiglia, avvocato Francesco Petruzzi, ha reso pubblico un esposto presentato ai Consigli dell’Ordine dei Medici di Cosenza e Benevento. L’oggetto della contestazione disciplinare riguarda la mancata comunicazione ai genitori dell’esito negativo del trapianto, una situazione che ha sollevato indignazione e richieste di giustizia. “Anche indipendentemente dall’esito delle indagini, il fatto che non sia stata fornita ai genitori questa informazione è di una gravità innegabile e merita sanzioni disciplinari”, ha dichiarato Petruzzi, auspicando l’intervento anche del Consiglio Nazionale, guidato dal presidente Anelli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Monaldi, le accuse dell’equipe di sala operatoria: “Clima tossico. Da Oppido umiliazioni e offese”La lettera firmata da 11 operatori sanitari della sala operatoria dell'Ospedale dei Colli: "Criticità gravi e persistenti.

Bimbo col cuore bruciato, il chirurgo Oppido accusato dai colleghi: "Insulti e minacce in sala operatoria"Bimbo col "cuore bruciato": la lettera dei colleghi contro il chirurgo Oppido I colleghi contro Oppido: "Compromessa la sicurezza dei pazienti" I...

La lettera d’accuse al cardiochirurgo Oppido: Ambiente tossico e intimidatorio, lavoriamo tra ansia e tremoriInchiesta al Monaldi, tensioni nell'équipe del trapianto fallito al piccolo Domenico. Lettera contro il cardiochirurgo Guido Oppido firmata da infermieri, oss e tecnici della sala operatoria: Urla e ... quotidiano.net

Domenico, l’accusa della cardiochirurga sospesa al Monaldi: Sul ghiaccio errore di BolzanoLa nota dei legali di Gabriella Farina, capo dell’équipe per l’espianto: Ingeneroso dire che il team di Napoli fosse sprovveduto. E il contenitore era a ... napoli.repubblica.it

