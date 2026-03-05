Accordo tra Regione e Arpa per la tutela della biodiversità in Sicilia
La Regione ha stipulato un accordo con Arpa Sicilia per avviare un piano da 16,4 milioni di euro dedicato alla tutela di mare e territorio. L’obiettivo è monitorare lo stato della biodiversità sia marina che terrestre nella regione e realizzare interventi concreti nelle aree di alto valore naturalistico. L’intesa prevede azioni mirate per preservare le caratteristiche ambientali distintive della Sicilia.
Siglato accordo tra Regione e Arpa: "Così tuteleremo la biodiversità marina e terrestre"Le dichiarazioni dell'assessore Giusi Savarino: "Azioni concrete per salvaguardia territori di pregio naturalistico".
Ambiente, accordo Regione-Arpa per tutelare la biodiversità marina e terrestre“Con questa intesa – spiega Savarino – vogliamo rendere il monitoraggio delle aree marine e terrestri più concreto e utile per il territorio con...
