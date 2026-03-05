Accordo tra Regione e Arpa per la tutela della biodiversità in Sicilia

La Regione ha stipulato un accordo con Arpa Sicilia per avviare un piano da 16,4 milioni di euro dedicato alla tutela di mare e territorio. L’obiettivo è monitorare lo stato della biodiversità sia marina che terrestre nella regione e realizzare interventi concreti nelle aree di alto valore naturalistico. L’intesa prevede azioni mirate per preservare le caratteristiche ambientali distintive della Sicilia.

Un piano da 16,4 milioni per proteggere mare e territorio. Monitorare lo stato della biodiversità marina e terrestre in Sicilia e avviare interventi concreti per la tutela delle aree di alto valore naturalistico. È questo il cuore dell'accordo firmato tra il Dipartimento regionale dell'Ambiente e Arpa Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva di 16,4 milioni di euro. L'intesa è stata siglata dal dirigente generale del dipartimento Ambiente Calogero Beringheli e dal direttore generale di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino, alla presenza dell'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente Giusi Savarino. L'obiettivo principale è rafforzare il monitoraggio degli ecosistemi siciliani e sviluppare strumenti avanzati per la salvaguardia degli habitat naturali, sia in mare che sulla terraferma.

Siglato accordo tra Regione e Arpa: "Così tuteleremo la biodiversità marina e terrestre"Le dichiarazioni dell'assessore Giusi Savarino: "Azioni concrete per salvaguardia territori di pregio naturalistico".

Ambiente, accordo Regione-Arpa per tutelare la biodiversità marina e terrestre“Con questa intesa – spiega Savarino – vogliamo rendere il monitoraggio delle aree marine e terrestri più concreto e utile per il territorio con...

