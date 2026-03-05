Accoppiamenti giudiziosi | classici e società

Martedì 10 marzo 2026 alle 18:15 si terrà presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche un nuovo appuntamento della rassegna

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Martedì 10 marzo 2026 alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, primo piano), riprende la rassegna delle Letture Scientifiche dedicata alla letteratura, "Accoppiamenti giudiziosi", con un incontro dedicato a classici e società, insieme allo scrittore Nicola Manuppelli che dialogherà con Ilaria Crotti. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Sulla pagina youtube della Società di Letture Scientifiche verrà trasmessa la diretta streaming dell'evento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

