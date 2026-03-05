Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un amico durante una lite avvenuta questa mattina. La scena si è svolta in un normale giorno di primavera, quando l’uomo si è presentato sanguinante e in stato di shock chiedendo aiuto. La polizia è intervenuta sul posto e ha preso in custodia il sospettato. Nessuna altra informazione è stata comunicata finora.

In un mercoledì mattina qualsiasi di quasi primavera tutto si sarebbe aspettato, ma certo non di trovarsi di fronte una persona grondante sangue che chiedeva aiuto. È invece andata così ieri, poco dopo le 9, a un uomo residente a Zarri, piccola contrada di Torre di Santa Maria, che si trovava nel proprio garage. A lui, unica anima avvistata nel circondario, si è rivolto il giovane che era stato appena accoltellato, a un braccio e all'addome, dall'amico sistemato da qualche mese nella seconda casa dei genitori, non distante da lì. L'uomo, viste la situazione e l'agitazione del ferito, ha subito chiamato i soccorsi che dopo essere giunti sul posto in codice rosso – quello di massima gravità – hanno subito segnalato l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Chiesa in Valmalenco e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sondrio.

Accoltella l'amico. Dal diverbio al sangue: trentenne in manette

