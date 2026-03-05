Accetto proposte di matrimonio | Giorgina Siviero pronta a dire Per sempre sì con la musica di Sal Da Vinci

Giorgina Siviero, residente a Torino, ha annunciato di essere pronta ad accettare proposte di matrimonio. La cantante ha scelto di condividere questa intenzione in relazione alla canzone

"Un inno all'amore e che gioia. Chi parla male dell'amore è perché non ce l'ha più", ha detto la torinese "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, il brano che ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo, ha una grande estimatrice torinese. É Giorgina Siviero la fondatrice della storica boutique San Carlo dal 1973, pioniera e icona della moda italiana. In un video postato sulla pagina Instagram sancarlodal.1973,che ha 665.000 follower, Giorgina ascolta dal cellulare della figlia il brano di Sal Da Vinci. "E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre". Dopo aver sentito la strofa e il ritornello, "Da qui sarà per sempre Sì, soltanto sì", Giorgina sentenzia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

