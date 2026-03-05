Accetto proposte di matrimonio | Giorgina Siviero pronta a dire Per sempre sì con la musica di Sal Da Vinci

Giorgina Siviero, residente a Torino, ha annunciato di essere pronta ad accettare proposte di matrimonio. La donna ha dichiarato di essere molto colpita dal brano

"Un inno all'amore e che gioia. Chi parla male dell'amore è perché non ce l'ha più", ha detto la torinese "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, il brano che ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo, ha una grande estimatrice torinese. É Giorgina Siviero la fondatrice della storica boutique San Carlo dal 1973, pioniera e icona della moda italiana. In un video postato sulla pagina Instagram sancarlodal.1973,che ha 665.000 follower, Giorgina ascolta dal cellulare della figlia il brano di Sal Da Vinci. "E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre". Dopo aver sentito la strofa e il ritornello, "Da qui sarà per sempre Sì, soltanto sì", Giorgina sentenzia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Per sempre sì di Sal Da Vinci, altro che matrimonio di camorra: la canzone scritta da autori milanesi e romaniLa vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con "Per sempre sì" nasce da un team autoriale e di produzione prevalentemente d'origine milaneseromana...

