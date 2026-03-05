Abusi edilizi nel borgo i giudici | Sì al condono

I giudici hanno approvato il condono per alcuni abusi edilizi nel borgo, mentre hanno respinto la richiesta relativa alla terrazza che si affaccia sul ponte di Tiberio, dichiarandola non compatibile con le norme. La decisione riguarda specificamente le strutture coinvolte e non prevede altre modifiche o interventi. La situazione riguarda esclusivamente le pratiche giudiziarie in corso e le relative autorizzazioni edilizie.

Per quanto riguarda la terrazza affacciata sul ponte di Tiberio, niente da fare. Quella non può essere condonata. Vale per la famiglia dell’ex parlamentare Ennio Grassi così come per tutti gli altri residenti di via Marecchia, nel borgo San Giuliano. Ma nel caso di Grassi, il Comune aveva inizialmente negato la sanatoria anche per altre opere, tra cui la creazione di un manufatto a uso cucina e anche di un piano sottotetto. Tutti interventi per i quali l’ex parlamentare aveva presentato domanda di condono, versando agli uffici comunali la somma richiesta per la sanatoria. Eppure Grassi nel 2018 – parecchi anni dopo la presentazione della richiesta – aveva ricevuto dal Comune la comunicazione che il condono gli era stato invece rifiutato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi edilizi nel borgo, i giudici: "Sì al condono" Abusi edilizi: il governo studia un nuovo condono per il 2026 e semplifica le regole. Superata la doppia conformità?Il governo italiano valuta una possibile sanatoria edilizia, una riapertura del condono del 2003, per armonizzare le normative nazionali e... Due abusi edilizi, assessore al bilancio nel mirinoDue abusi edilizi destinati a fare rumore quelli di cui fa sapere il gruppo comunale Per Sem, perché chiamano in causa Silvia Tiburzi, assessore... Una selezione di notizie su Abusi edilizi. Temi più discussi: Abusi edilizi nel borgo, i giudici: Sì al condono; Borgo Celano, anni di denunce a vuoto. Giovanni Caputo: Abusi nella mia proprietà, ma nessuno interviene; Portofino, la sicurezza corre in volo: arrivano i droni a guardia di mare e parco; Borgo Celano, il caso Caputo-Café Noir diventa una bomba mediatica e arrivano Le Iene: il Comune replica. Abusi edilizi nel borgo, i giudici: Sì al condonoPer quanto riguarda la terrazza affacciata sul ponte di Tiberio, niente da fare. Quella non può essere condonata. Vale ... ilrestodelcarlino.it Riforma abusi edilizi/ Salvagente per i bonus: in cosa consiste?Il tavolo tecnico si è riunito per parlare della riforma sugli abusi edilizi. Ecco qui cosa si sul contenuto e sui bonus fiscali da ricevere ... ilsussidiario.net Abusi edilizi e demolizione impossibile: quando si applica la fiscalizzazione In questo video analizziamo quando la demolizione non è possibile e in quali situazioni l’ordinamento consente di sostituirla con una sanzione pecuniaria Guarda il video lavori x.com Il direttore dei lavori risponde sempre degli abusi edilizi Il TAR Abruzzo (sent. n. 42/2026) chiarisce un aspetto importante: l’obbligo di vigilanza non comporta responsabilità automatica. L’ordine di demolizione ex art. 31 DPR 380/2001 può colpire il DL sol - facebook.com facebook