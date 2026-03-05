Abodi sullo stadio di Cagliari | Spero in una soluzione rapida Sulle prospettive per Euro 2032

Il responsabile dello sport ha espresso speranza in una soluzione rapida per lo stadio di Cagliari, sottolineando l'importanza del progetto per il futuro della squadra e della città. Ha inoltre parlato delle prospettive legate a Euro 2032, indicando quanto il nuovo impianto possa influenzare lo sviluppo locale. La discussione riguarda principalmente lo sviluppo del nuovo stadio e il suo impatto sulla comunità sportiva cittadina.

Lo sviluppo del nuovo stadio del Cagliari rappresenta una tappa decisiva per la crescita sportiva della città e per l'identità della squadra rossonero-rossoblù. L'iter amministrativo prosegue con l'obiettivo di avviare i lavori sul sito destinato a sostituire il vecchio impianto e preservare la memoria di Gigi Riva, simbolo della storia del club. L'iniziativa si intreccia strettamente con le prospettive dell'europeo 2032, che potrebbe valorizzare ulteriormente l'area e trasformare l'opera in un motore di sviluppo locale. Il percorso verso la realizzazione del progetto continua a concentrarsi sull'avvio del cantiere, con lo smantellamento del Sant'Elia e la nascita di una struttura moderna.