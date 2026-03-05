Abbiamo vissuto un incubo ora siamo a casa

Ieri sera, poco dopo le 20, il carrello dell'aereo ha toccato il suolo italiano. Francesco Esposito e Tommaso Banchelli, compagni nella vita e nell'avventura, sono atterrati a Milano esausti ma salvi. L'incubo di Abu Dhabi era finito. Doveva essere solo uno scalo. I due cortonesi stavano rientrando da una vacanza in Thailandia e ad Abu Dhabi avrebbero semplicemente cambiato aereo per prendere il volo per Roma. Invece quello scalo si è trasformato in una trappola, in un incubo durato giorni tra missili, allerte e un senso di abbandono difficile da scrollarsi di dosso. "Siamo distrutti, ma ce l'abbiamo fatta", dice Tommaso, ancora scosso. "Quei giorni ci hanno cambiati.