Abbiamo provato il MacBook Neo il portatile più economico nella storia di Apple

Da gqitalia.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo MacBook Neo è stato presentato a Londra, nell'edificio di Battersea, ed è il portatile più economico mai realizzato da Apple. Si tratta di un modello che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, grazie alla sua posizione di prezzo e alle caratteristiche tecniche. La presentazione si è svolta nel corso di un evento dedicato, attirando l’interesse di pubblico e media.

Il MacBook Neo è arrivato ed è il portatile più economico nella storia di Apple. Presentato a Londra, nell'edificio di Battersea, il nuovo MacBook Neo, è un prodotto atteso da mesi dagli esperti del settore. Nonostante la sorpresa fosse relativa, l’annuncio resta storico: per la prima volta in 50 anni di vita (che l’azienda festeggerà il 1° aprile), Apple introduce un portatile dal prezzo così accessibile. Dai colori alla potenza, che cosa rende il MacBook Neo diverso dagli altri Mac. Il MacBook Neo è disponibile in quattro colori: Giallo agrumato (non così sgargiante come nelle foto), Indaco, Argento e Rosa cipria (tutto tranne che appariscente). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

abbiamo provato il macbook neo il portatile pi249 economico nella storia di apple
© Gqitalia.it - Abbiamo provato il MacBook Neo, il portatile più economico nella storia di Apple

Apple lancia MacBook Neo, il suo portatile più economico di sempre(Adnkronos) – Apple ha presentato ufficialmente MacBook Neo, una nuova proposta che ridefinisce la soglia d'ingresso al mondo dei portatili della...

MacBook Neo: il Mac più economico di Apple vale 699€?MacBook Neo è ufficiale: chip A18 Pro, display Liquid Retina 13" e autonomia di 16 ore a 699€.

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Video How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Contenuti e approfondimenti su Abbiamo provato il MacBook Neo il....

Discussioni sull' argomento MacBook Neo è il primo portatile Apple sotto i 700€: caratteristiche e prezzo; MacBOOK NEO a 699€ E’ IL MAC PER TUTTI! Anteprima specifiche e promo studenti.

macbook neo abbiamo provato il macbookMacBook Neo: Apple lancia il nuovo MacBook compatto a partire da $599Apple ha rilasciato un nuovo MacBook compatto, quasi otto anni dopo l'interruzione del MacBook da 12 pollici. Più grande e più pesante del suo predecessore spirituale, il MacBook Neo scende a diversi ... notebookcheck.it

macbook neo abbiamo provato il macbookMacBook Neo, Apple ufficializza il pc da 699 euroApple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, un dispositivo che segna una svolta strategica per l’azienda: rendere l’ecosistema Mac accessibile a un pubblico più vasto che mai. theapplelounge.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.