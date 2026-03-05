Abbiamo provato il MacBook Neo il portatile più economico nella storia di Apple

Il nuovo MacBook Neo è stato presentato a Londra, nell'edificio di Battersea, ed è il portatile più economico mai realizzato da Apple. Si tratta di un modello che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, grazie alla sua posizione di prezzo e alle caratteristiche tecniche. La presentazione si è svolta nel corso di un evento dedicato, attirando l’interesse di pubblico e media.

Il MacBook Neo è arrivato ed è il portatile più economico nella storia di Apple. Presentato a Londra, nell'edificio di Battersea, il nuovo MacBook Neo, è un prodotto atteso da mesi dagli esperti del settore. Nonostante la sorpresa fosse relativa, l'annuncio resta storico: per la prima volta in 50 anni di vita (che l'azienda festeggerà il 1° aprile), Apple introduce un portatile dal prezzo così accessibile. Dai colori alla potenza, che cosa rende il MacBook Neo diverso dagli altri Mac. Il MacBook Neo è disponibile in quattro colori: Giallo agrumato (non così sgargiante come nelle foto), Indaco, Argento e Rosa cipria (tutto tranne che appariscente).