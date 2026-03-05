Abbiamo perso tutto | il dramma e il coraggio del 51° Stormo in Kuwait dopo l’attacco iraniano
Un missile iraniano ha colpito mercoledì la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, coinvolgendo anche i militari italiani del 51° Stormo di Istrana dell’aeronautica militare. L’attacco ha causato danni alla struttura e ha messo in evidenza la presenza di truppe italiane nella regione. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra Iran e altre nazioni della zona.
A fare le spese del nuovo conflitto in Iran sono stati anche i soldati italiani. Mercoledì, un missile iraniano a preso di mira la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, dove sono presenti anche i nostri militari del 51esimo stormo di Istrana, che fa parte dell’aeronautica militare. Il razzo di Teheran è caduto a breve distanza da un bunker in cui si sono rifugiate le forze armate italiane da sabato sera. I rischi sono costanti, anche se il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che i soldati «sono al sicuro e incolumi». Buona parte delle squadre militari sono state messe in salvo, ma c’è chi ancora teme per i risvolti della guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
