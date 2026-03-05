Un missile iraniano ha colpito mercoledì la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, coinvolgendo anche i militari italiani del 51° Stormo di Istrana dell’aeronautica militare. L’attacco ha causato danni alla struttura e ha messo in evidenza la presenza di truppe italiane nella regione. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra Iran e altre nazioni della zona.

A fare le spese del nuovo conflitto in Iran sono stati anche i soldati italiani. Mercoledì, un missile iraniano a preso di mira la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, dove sono presenti anche i nostri militari del 51esimo stormo di Istrana, che fa parte dell’aeronautica militare. Il razzo di Teheran è caduto a breve distanza da un bunker in cui si sono rifugiate le forze armate italiane da sabato sera. I rischi sono costanti, anche se il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che i soldati «sono al sicuro e incolumi». Buona parte delle squadre militari sono state messe in salvo, ma c’è chi ancora teme per i risvolti della guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Abbiamo perso tutto»: il dramma e il coraggio del 51° Stormo in Kuwait, dopo l’attacco iraniano

“Ho perso tutto”. Milioni di euro in fumo, il dramma del famoso della tvNel salotto televisivo di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta, è arrivato il racconto amaro di uno dei volti che hanno segnato...

Attacco iraniano alle basi nel Golfo, Tajani: “Militari italiani nella base colpita in Kuwait”Una nuova ondata di attacchi missilistici attribuiti all’Iran ha interessato diversi obiettivi nell’area del Golfo e ha coinvolto anche una base in...

Tutto quello che riguarda Abbiamo perso.

Temi più discussi: Rosatom: abbiamo perso i contatti con la dirigenza nucleare dell’Iran.; Sayf, secondo a Sanremo: Ho perso ai rigori, è stato bello crederci. Vincere forse sarebbe stato un fardello; Mamma ho perso Sanremo, spettacolo di Antonio Mezzancella al Teatro Brancaccio; Don Winslow: Ho perso la mia battaglia contro Trump, la violenza in America è un fatto culturale.

Incendio al Sannazaro, l’odissea degli sfollati: «Abbiamo perso tutto»Il day-after, per gli sfollati del Sannazaro, è il momento della cognizione, il lungo e drammatico attimo della conta dei danni tra persiane sciolte, tappeti di cenere, ... ilmattino.it

Giudecca in ginocchio «Abbiamo perso tutto»Addirittura una vetrata in fondamenta è stata divelta dall'impeto della marea e delle onde. Si tratta dello studio d'arte di Claudia Corò: «Abbiamo salvato il salvabile, dipingo su carte quindi ho ... ilgazzettino.it

LUTTO NEL BASKET "Oggi abbiamo perso uno dei più grandi giocatori della nostra storia", scrive l'Olimpia Milano. È scomparso Gabriele Vianello: guidò la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1966. Ha anche disputato 116 partite in Nazionale. https://w - facebook.com facebook

Oggi abbiamo perso uno dei più grandi giocatori della nostra storia. Senza Gabriele Vianello (40 punti al Real Madrid per rimontare il meno 5 dell’andata) l’Olimpia non avrebbe vinto il titolo europeo del 1966. In finale contro lo Slavia Praga segnò altri 21 punt x.com