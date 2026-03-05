Martedì, nel centro storico di Lucca, è stato visto Aaron Paul, attore noto per il ruolo in Breaking Bad, mentre trascorreva del tempo con la famiglia in un bar sorseggiando uno spritz. Durante la giornata si sono susseguiti diversi selfie con passanti incuriositi dalla sua presenza casuale. La sua visita è stata improvvisa e ha attirato l’attenzione di molti cittadini e turisti presenti in zona.

LUCCA Grande sorpresa nel cuore del centro storico di Lucca, dove martedì è apparso a sorpresa Aaron Paul, l’indimenticabile volto di una delle serie tv più famose e amate al mondo: Breaking Bad. Grazie alla sua interpretazione, l’attore statunitense ha conquistato tre Premi Emmy come miglior attore non protagonista, entrando nell’immaginario popolare nei panni del ribelle ma amatissimo Jesse Pinkman. Questa volta, però, niente atmosfere da laboratorio clandestino né tensioni da serie televisiva: Paul si è lasciato conquistare dal fascino dei vicoli, dei negozi e della tranquilla movida lucchese. L’attore ha trascorso la giornata passeggiando con la famiglia tra le strade del centro storico, concedendosi qualche tappa nei punti più frequentati della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aaron Paul a Lucca. Spritz con la famiglia al bar e selfie con i passanti

