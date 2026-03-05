A12 riaperta l' uscita di Chiavari | lavori terminati in anticipo

L'uscita di Chiavari sulla A12 Genova-Sestri Levante è stata riaperta dopo che i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza sono stati completati in anticipo di un giorno rispetto ai piani iniziali. I lavori si sono conclusi prima della data prevista, consentendo il ripristino della normale viabilità nello svincolo. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

I lavori sullo svincolo continueranno con cantierizzazioni che garantiranno la completa disponibilità della stazione, in entrata e uscita Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono terminati in anticipo di un giorno, rispetto al programma, i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza dello svincolo di Chiavari. Di conseguenza, alle 6 di questa mattina (giovedì 5 marzo) è stata riaperta l'uscita della stazione di Chiavari, per chi proviene da Sestri Levante, che era chiusa dal 20 gennaio scorso. I lavori erano iniziati lunedì 19 gennaio, per la riqualificazione delle barriere di sicurezza dell'intero svincolo, nell'ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l'Italia sta portando avanti sulla rete in gestione.