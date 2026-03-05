A volte ritornano Il Tar riporta i camion bar in centro | le vie e le piazze interessate

Il Tar ha deciso di permettere ai camion bar di riprendere l’attività nel centro storico, includendo le vie e le piazze intorno alla Basilica di San Pietro in Vincoli, piazza Pia e via della Conciliazione. Questa decisione riguarda i mezzi che vendono bevande e snack e permette loro di operare nuovamente nelle aree precedentemente interdette. La riapertura interessa dunque alcune zone centrali della città.

Diversi operatori commerciali si erano rivolti ai giudici amministrativi per annullare la delibera approvata a dicembre 2025 I camioncini che vendono bevande e snack possono tornare a lavorare in centro. All'ombra della Basilica di San Pietro in Vincoli fino a piazza Pia e via della Conciliazione. Il Tar del Lazio, infatti, ha sospeso l'efficacia del Piano del commercio su area pubblica del I municipio, che prevedeva la soppressione di diverse postazioni di vendita, in particolare quelle relative alle rotazioni di "bibite e sorbetti". Diversi titolari di concessioni di commercio su area pubblica, in particolare quelli che seguono turni stabiliti dall'amministrazione, hanno chiesto l'annullamento della deliberazione numero 34 del 18 dicembre 2025 approvata dal I municipio Roma centro.