A terra coi crampi dopo 3 ore di match | un epico Berrettini trionfa su Mannarino

Nel primo giorno del Masters 1000 di Indian Wells, Matteo Berrettini ha sconfitto Adrian Mannarino in tre set, con il risultato di 4-6, 7-5, 7-5, dopo quasi tre ore di gioco. Dopo aver perso il primo parziale, il tennista italiano ha vinto i successivi due set combattuti, rimanendo in campo fino alla fine nonostante i crampi e la fatica.

Nel giorno inaugurale del Masters 1000 di Indian Wells Matteo Berrettini batte Adrian Mannarino 4-6 7-5 7-5 in 2 ore e 50 minuti. Sul match point viene tramortito dai crampi, resiste, vince la gara e crolla a terra stremato. Al secondo turno affronterà il n. 4 al mondo Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A terra coi crampi dopo 3 ore di match: un epico Berrettini trionfa su Mannarino Berrettini batte anche i crampi: Mannarino ko in tre set. Fuori BellucciNel giorno inaugurale del Masters 1000 di Indian Wells Matteo Berrettini regala una delle scene più incredibili del torneo. Leggi anche: Matteo Berrettini più forte di Adrian Mannarino e dei crampi! Azzurro al 2° turno di Indian Wells Tutto quello che riguarda A terra coi crampi dopo 3 ore di match.... Temi più discussi: Berrettini oltre i crampi: batte Mannarino in 3 ore e si regala Zverev; Devastato dai crampi, Berrettini crolla a terra dopo aver battuto Mannarino; Berrettini vince e crolla: dramma e sollievo a Indian Wells!; Atp Indian Wells - Matteo Berrettini supera Mannarino e i crampi e ora trova Zverev. Devastato dai crampi, Berrettini crolla a terra dopo aver battuto MannarinoMatteo perde (male) il primo set, poi reagisce: solo l'intervento del fisioterapista gli consente di rialzarsi dopo la battaglia ... corrieredellosport.it Berrettini vince a Indian Wells, poi crolla a terra per cinque minuti: Fiero di me stessoOttimo debutto in California per il tennista romano, che batte Mannarino in tre set con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in due ore e 50 minuti di gioco ... tuttosport.com Berrettini vince stremato e dolorante per i crampi. Alla fine non riesce neanche ad alzarsi per uscire dal campo Mannarino, sconfitto, con un bel gesto di fair play va a stringergli la mano prima di lasciare il campo Ora Matteo deve provare a riprendersi i x.com BERRETTINI: "C'è stata una battaglia! Ci vediamo al Round 2 " Matteo Berrettini - facebook.com facebook