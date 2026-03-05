Da oggi, le vie principali della città sono state chiuse al traffico, creando un’isola pedonale estiva che permette alle persone di muoversi liberamente a piedi. La movida riprende a animare le strade con bar e locali aperti fino a tardi. La stagione calda si fa sentire con temperature sopra le medie, segnale del ritorno del sole e dell’inizio di un periodo più vivace per la zona.

L’inverno sta finendo, il sole torna qua. Annunciato da un’alta pressione sia pur a singhiozzo ma che da settimane tiene la temperatura ben sopra le medie stagionali. E da una delibera che apre ufficialmente l’estate del 2026. Lei, la moratoria dei tavolini, il motorino di accensione che nel 2020 ci ha portato fuori del Covid: i weekend della grande isola pedonale. La mossa, richiesta ogni anno con puntualità dall’associazione commercianti e comunque sempre sposata con entusiasmo dal sindaco Ghinelli, riparte a maggio. La data definita è sabato 16. "Chiudi il gas e vieni via": via nelle ramblas, le grandi strade del centro trasformate in ristoranti a cielo aperto, in un mosaico di menu, camerieri e famiglie in relax. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tavola nelle vie sbarrate. Torna l’isola pedonale estiva e riparte l’onda della movida

