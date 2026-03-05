A Riyad, il giorno inizia presto con il sole che sorge e il traffico che si anima. Dalla finestra si vede un via vai di automobili che si muovono rapidamente, accompagnando le persone verso le loro faccende quotidiane. La città si mostra nel suo ritmo abituale, tra il risveglio del mattino e le prime attività della giornata.

Mentre il caffè sale, Riyad si presenta in tutta la sua normalità. Dalla finestra si possono scorgere le macchine che, come formiche, marciano veloci per far svolgere alle persone le loro attività quotidiane. Nel mentre due cose conquistano la scena: il rimpatrio forzoso del personale non strategico americano e i funerali rimandati di Khamenei. Dietro l'Ambasciata Usa, Lulù, il nuovissimo market di Riyadh, come ogni giorno brulica di diplomats impegnati a rifornirsi di birra, vino e whiskey A Riyad, mentre il caffè sale, ci si affaccia alla finestra nella bruma dorata e un po’ sabbiosa del mattino: tutto regolare, le macchine corrono veloci, da una parte a quell’altra, come formiche al lavoro in un giorno qualsiasi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - A Riyad il sole sorge presto

Michele Sodano e il progetto Controcorrente: "Presto per dire se mi candiderò, ma basta persone sole al comando"Negli ultimi giorni, ad Agrigento, la politica ha ricominciato a mostrarsi fuori dai palazzi.

Bianca Berlinguer conduce ancora con gli occhiali da sole: “Presto tornerò a guardarvi negli occhi”Bianca Berlinguer conduce È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole per la seconda settimana dopo un intervento agli occhi: "Spero che tornerò a...

Full video: Will Sung be able to fulfill his dream with Duyen

Altri aggiornamenti su A Riyad il sole sorge presto.

Discussioni sull' argomento L'ambasciata Usa a Riyad in Arabia Saudita colpita da droni Iran; Ambasciata Usa a Riyad colpita da droni iraniani, le immagini della struttura dopo l'attacco; Tajani: Entro stasera 2.500 italiani torneranno dai Paesi del Golfo.

L'ambasciata Usa a Riyad in Arabia Saudita colpita da droni IranRiyad, 3 mar. (askanews) - Le immagini mostrano l'ambasciata statunitense a Riyad, in Arabia Saudita, dopo un attacco di due droni iraniani ... stream24.ilsole24ore.com

Telesveva. . Ballerino biscegliese morto a Riyad, inchiesta archiviata definitivamente #bisceglie #cronaca #ballerino #incidente - facebook.com facebook

Pugliesi bloccati a Doha, la Farnesina: «Andate a Riyad in bus e volate da lì». Ma la compagnia è in ferie VIDEO x.com