A Paglieta un moderno impianto di raccolta e distribuzione di acque da oltre 3 milioni di euro

Si avviano a conclusione i lavori per la realizzazione dell'impianto di raccolta e distribuzione acque nel territorio di Paglieta, un progetto da oltre 3 milioni di euro commissionato dal Consorzio di Bonifica Sud. L'opera, che include una vasca di rilancio alimentata dal fiume Sangro e una rete irrigua sotterranea, rappresenta un passaggio concreto per il settore agricolo della zona. Il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, fa il punto sui lavori e sui disagi subiti dalla cittadinanza: «Si tratta di un'opera molto importante e rilevante, anche dal punto di vista finanziario, che sarà sicuramente di grande utilità per i nostri agricoltori.