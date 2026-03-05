A Novara inaugurato lo sportello ELLAascolta

Mercoledì 4 marzo è stato inaugurato a Novara lo sportello ELLAascolta, situato nella sede di ELLA APS in via Biandrate 24. Si tratta di un servizio di ascolto e orientamento rivolto alle donne che stanno affrontando difficoltà personali, relazionali o professionali. L'apertura mira a offrire supporto diretto alle donne in situazioni di bisogno.

Attivo già dal 2 febbraio e con le prime richieste di contatto ricevute, il servizio nasce per offrire uno spazio sicuro in cui potersi raccontare, essere accolte e ricevere un primo supporto. Quando necessario, lo sportello attiva anche una rete di collaborazioni con professioniste, associazioni e servizi del territorio per accompagnare le persone verso i percorsi più adeguati. “Il nostro intento è offrire alle donne una mano tesa per fare insieme il primo passo”, ha spiegato la responsabile del progetto Angela Catella. ELLAascolta è attivo telefonicamente al numero 339 1051976 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; è possibile anche inviare un messaggio WhatsApp per fissare un appuntamento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

