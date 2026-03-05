A Negrar e al Polo Confortini percorsi di cura multidisciplinari contro l’obesità

In occasione del World Obesity Day, l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha aperto le porte al pubblico per presentare i percorsi di cura multidisciplinari dedicati alla lotta contro l’obesità. La struttura ha sottolineato che questa condizione è riconosciuta come una patologia cronica e non solo un problema estetico, offrendo servizi specifici presso il Polo Confortini.

In occasione del World Obesity Day, l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha accolto la cittadinanza per ribadire con forza che l'obesità non deve essere più considerata un semplice problema estetico, ma una vera e propria patologia cronica. Circa ottanta persone hanno partecipato all'incontro al centro diagnostico terapeutico di Via San Marco, a Verona, dove il team guidato dal dottor Giacomo Ruffo ha presentato i percorsi medico-chirurgici disponibili. La chirurga bariatrica Irene Gentile (nel video in alto) ha sottolineato come la gestione di questa condizione richieda un approccio strutturato in cui «interventi sullo stile di vita, farmaci e chirurgia non sono alternative in competizione, ma strumenti diversi, e integrati, in uno stesso percorso di cura».